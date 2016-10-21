Yeter 31. Bölüm

21 Ekim 2016, Cuma
Aylin evliliklerinin baştan sona hata olduğunu anlarken, Miray Aylin’le aslında hiç arkadaş olmadıklarını öğrenir.
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