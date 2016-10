Yeter 30. Bölüm 14 Ekim 2016, Cuma

Aylin ve çocukları sağ salim karşısında gören Miray, ilk şoku atlattıktan sonra Yekta'ya ailesinin yaşadığını söylemek için yola çıkar. Onu durduramayan Aylin büyük bir paniğe kapılır. Çocuklarını alıp çiftlikten ayrılmaktan başka çaresi yoktur.

Aynı dakikalarda Yekta ile görüşmekte olan Atlas, oğlu Tayfun'dan aldığı uyarıyla harekete geçer. Artık ok yaydan çıkmıştır. Yalan söylemek ve suça bulaşmak konusunda direnç gösteren Miray, Yekta'ya her an gerçeği anlatmak üzeredir.

Yekta ise, Atlas'ın ona getirdiği çocukların sahte kimliğindeki bir detayı fark eder. Kimliklerdeki anne adı Leyla'dır. Miray'a e-mail gönderen okuyucunun adı da Leyla'dır.

Bu kadının Aylin olduğundan şüphelenir. İlk defa kayda değer bir ipucu yakalamıştır. Ve bunun üzerine gidecektir.