Yeter 29. Bölüm

07 Ekim 2016, Cuma
Aylin, ona uzanan yardım elini güvenmese de geri çeviremez.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yeter Videoları