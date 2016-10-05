Yeter 26. Bölüm - Sezon Finali 05 Ekim 2016, Çarşamba

Kaçma planından haberdar olan Yekta, Duru'yu kendi tarafına çekerek Aylin'i bir kere daha çaresiz bırakırken, diğerleriyle başlattığı hesaplaşmayı tek tek tamamlar. Kahramanlarımız, Yekta'nın onlara hazırladığı oyunlarla içinden çıkılmaz belalara sürüklenirken, Aylin cephesinden bir kişi daha Yekta'ya doğru adım atar. Sevdiğini kurtarmak için, hayatta en çok nefret ettiği adama yardım teklif eder. Yekta'ya göre; O, karısı ve çocuklarıyla bir daha dönmemek üzere giderken; geride sadece kaybedenler kalacaktır. Gerçekten de Aylin ve sevenleri bu kadar çaresiz midir?