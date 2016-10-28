'Yeni Havalimanı'nda Cumhuriyet Bayramına özel koreografi

28 Ekim 2016, Cuma
İstanbul Yeni Havalimanı çalışanları, Cumhuriyet Bayramı öncesinde 108 kamyonluk bir konvoyla özel bir koreografi oluşturdu.
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