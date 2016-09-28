Yarasanın ısırdığı adam dan öldü

28 Eylül 2016, Çarşamba
Prof. Dr. Yeşim Taşova, teşhisi konulduktan sonra kaldırıldığı hastanede gece hayatını kaybeden Veli A.'nın (34) Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden 'a tarım işçisi olarak çalışmaya gittiğini belirterek, hastanelerine gelmeden 45 gün önce de çadırda akşam dinlenirken içeri giren bir yarasa tarafından ısırıldığını ilk önce aşı olmayı düşündüğünü ancak vazgeçtiğini söylediğini ifade etti.
Olaydan 35 gün sonra kaşıntı şikayetleri üzerine Devlet Hastanesi'ne giden Veli A.'nın kendisini bir hayvanın ısırdığını söylemediğini bu yüzden de teşhis konulamadığını anlatan Prof. Dr. Taşova, 'dan döndükten sonra başka rahatsızlıklar da ortaya çıkınca Veli A.'nın Adana'daki Çukurova Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne başvurduğunu, burada sudan korktuğu fark edilince olabileceğinden şüphelenildiğini ve doktorlar sorunca kendisini yarasa ısırdığını söylediğini belirtti. ÇÜ Balcalı Hastanesi'ne sevk edilen hastanın karantinaya alınarak uyutulduğunu ifade eden Prof. Dr. Yeşim Taşova,"Hastadan örnekler alındı, olduğu kesinleşti. Gerekli bütün tedbirler alındı. Çok geç başvurduğu için virüsü ilerlediğinden hayatını kaybetti. Kendisi uyutulmadan önce yarasa ısırdığını söylemiş. Yanında çalışan arkadaşları da gelincik yada tilki ısırmış olabileceğini söylemiş. Bundan sonraki aşamada sağlık müdürlüğü ve halk sağlığı müdürlüğü ekiplerinin özel ilaçlama yapmalarından sonra ailesine teslim edilecek" diye konuştu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yaşam Videoları