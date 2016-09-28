Yarasanın ısırdığı adam kuduzdan öldü28 Eylül 2016, Çarşamba
Olaydan 35 gün sonra kaşıntı şikayetleri üzerine Karaman Devlet Hastanesi'ne giden Veli A.'nın kendisini bir hayvanın ısırdığını söylemediğini bu yüzden de teşhis konulamadığını anlatan Prof. Dr. Taşova, Karaman'dan döndükten sonra başka rahatsızlıklar da ortaya çıkınca Veli A.'nın Adana'daki Çukurova Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne başvurduğunu, burada sudan korktuğu fark edilince kuduz olabileceğinden şüphelenildiğini ve doktorlar sorunca kendisini yarasa ısırdığını söylediğini belirtti. ÇÜ Balcalı Hastanesi'ne sevk edilen hastanın karantinaya alınarak uyutulduğunu ifade eden Prof. Dr. Yeşim Taşova,"Hastadan örnekler alındı, kuduz olduğu kesinleşti. Gerekli bütün tedbirler alındı. Çok geç başvurduğu için kuduz virüsü ilerlediğinden hayatını kaybetti. Kendisi uyutulmadan önce yarasa ısırdığını söylemiş. Yanında çalışan arkadaşları da gelincik yada tilki ısırmış olabileceğini söylemiş. Bundan sonraki aşamada sağlık müdürlüğü ve halk sağlığı müdürlüğü ekiplerinin özel ilaçlama yapmalarından sonra cenaze ailesine teslim edilecek" diye konuştu.
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