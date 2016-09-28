'da yolun çökme anı kamerada

28 Eylül 2016, Çarşamba
Merter'de kaldırımın çökmesi sonucu 5 araç çukura düştü. Araçları kurtarma çalışması sürerken çökmenin nedeni araştırılıyor. Yolun çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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