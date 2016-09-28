Hapse girmemek için 8 ay dağda yılan, kirpi yiyerek yaşadı
28 Eylül 2016, Çarşamba
Isparta'nın Gelendost İlçesi'nde çalıştığı gazinoda çeşitli tarihlerde 'hürriyetten yoksun kılma', 'kolluk kuvvetlerine mukavemet' ve 'silahlı tehdit ve yaralama' gibi 13 suça karışan evli ve 3 çocuk babası Ozan Bölükbaş, babasının Yalvaç'a bağlı Gökçeali Köyü'ne geldi. Bir süre burada yaşayan Bölükbaş, işlediği suçlar nedeniyle hakkında hapis cezası verilince cezaevine girmemek için dağa çıktı. Dağda yaklaşık 8 ay saklanan Ozan Bölükbaş, avladığı hayvanlar ve bulduğu meyvelerle beslendi. Jandarmanın sürekli kendisini aradığı Bölükbaş, kaçamayacağını anlayınca teslim oldu. Bölükbaş tutuklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.