Hapse girmemek için 8 ay dağda yılan, yiyerek yaşadı

28 Eylül 2016, Çarşamba
'nın Gelendost İlçesi'nde çalıştığı gazinoda çeşitli tarihlerde 'hürriyetten yoksun kılma', 'kolluk kuvvetlerine mukavemet' ve 'silahlı tehdit ve yaralama' gibi 13 suça karışan evli ve 3 çocuk babası Bölükbaş, babasının Yalvaç'a bağlı Gökçeali Köyü'ne geldi. Bir süre burada yaşayan Bölükbaş, işlediği suçlar nedeniyle hakkında hapis cezası verilince cezaevine girmemek için dağa çıktı. Dağda yaklaşık 8 ay saklanan Bölükbaş, avladığı hayvanlar ve bulduğu meyvelerle beslendi. Jandarmanın sürekli kendisini aradığı Bölükbaş, kaçamayacağını anlayınca teslim oldu. Bölükbaş tutuklandı.
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