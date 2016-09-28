Bisikleti ile otobüsün altında kalan 11 yaşındaki çocuk kamerada

Bisikleti ile otobüsün altında kalan 11 yaşındaki çocuk kamerada28 Eylül 2016, Çarşamba
Çarpmanın etkisi ile yola savrulan çocuk, olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza anı anbean otobüsün kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili Polis ekipleri inceleme başlattı.
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