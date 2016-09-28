Bisikleti ile otobüsün altında kalan 11 yaşındaki çocuk kamerada

28 Eylül 2016, Çarşamba
Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E. A. idaresindeki 81 ER 415 plakalı Belediyesi Denetimli Halk otobüsü bir anda önüne bisikletin direksiyonu kıran 11 yaşındaki K. D. isimli çocuğa çarptı.
Çarpmanın etkisi ile yola savrulan çocuk, olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken anı anbean otobüsün kamerasına yansıdı. ile ilgili ekipleri inceleme başlattı.
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