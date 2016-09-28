Akrobat değil işçi!

28 Eylül 2016, Çarşamba
Şişli’de 6 katlı bir binanın iskelesinden hiçbir güvenlik önlemi almadan tehlikeli bir şekilde aşağıya inen işçi ’bu kadarına da pes’ dedirtti. Sosyal Güvenlik Uzmanı Kaya, bu konuda işçinin de işverenin de sorumlulukları olduğunu söyledi. ’da geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü ve Mecidiyeköy’de 10 katlı bir binanın dış cephesine kurulan iskelenin üzerinde hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçilerin ardından Şişli Teşvikiye’de de hayrete düşüren bir görüntü ortaya çıktı.
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