Akrobat değil işçi!

İstanbul Şişli’de 6 katlı bir binanın iskelesinden hiçbir güvenlik önlemi almadan tehlikeli bir şekilde aşağıya inen işçi ’bu kadarına da pes’ dedirtti. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, bu konuda işçinin de işverenin de sorumlulukları olduğunu söyledi. İstanbul’da geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü ve Mecidiyeköy’de 10 katlı bir binanın dış cephesine kurulan iskelenin üzerinde hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçilerin ardından Şişli Teşvikiye’de de hayrete düşüren bir görüntü ortaya çıktı.
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