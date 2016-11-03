“Türkiye’de çalışabilirim, neden olmasın”

02 Kasım 2016, Çarşamba
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Türkiye'den ilk daveti 2002-2003 sezonunda aldım. Portekiz'deyken ilk yurt dışından teklif Türkiye'den gelmişti. Türkiye'de de büyük bir tutku var. Neden olmasın” dedi.
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