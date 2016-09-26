TFF 'de inanılmaz gol! 70 metreden attı

26 Eylül 2016, Pazartesi
Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalırken kalecisi Boffin'in yaklaşık 70 metreden attığı gol maça damga vurdu.
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