FETÖ'nün şok görüntüleri ortaya çıktı!

04 Eylül 2016, Pazar
Hain bir kalkışmayla 15 Temmuz'da darbe yapmaya çalışan FETÖ'nün lideri Fethullah Gülen'in Hakan Şükür ve kardeşi Gökhan Şükür'le çekilmiş yeni bir videosu ortaya çıktı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Spor Videoları