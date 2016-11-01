Emre Çolak'tan La Liga'da ilk gol

01 Kasım 2016, Salı
Deportivo'da ilk 11'de maça başlayan ve sahanın en iyilerinden biri olan Emre Çolak, La Liga'daki ilk golünü attı
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