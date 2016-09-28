Bu darbe genç sporcunun sonu oldu

28 Eylül 2016, Çarşamba
'nin Eyaleti'ndeki liseler arasında oynanan Amerikan futbolu karşılaşmasında rakip takım oyuncuları tarafında düşürülüp tekmelenen 17 yaşındaki lise öğrencisi sporcu Andre Jackson hayatını kaybetti. Maçtan sonraki gün kendinden geçen genç sporcunun karşılaşma sırasında aldığı ağır darbe sonucu geçirdiği iç kanamayla öldüğü açıklandı.
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