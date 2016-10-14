Üniversitelinin cevabı şaşkına çevirdi

14 Ekim 2016, Cuma
ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi son sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Fındık'ın sorulan soruya verdiği cevabı gören izleyiciler şaşkına döndü.
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