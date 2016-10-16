Musul'da asıl yapılmak istenen ne?

16 Ekim 2016, Pazar
Terör ve güvenlik uzmanı Adullah Ağar Musul operayonunu A Haber'e değerlendirdi. Türkiye’nin bölgede kilit ülke olduğunu söyleyip, çarpıcı tespitlerde bulunan Ağar, "Yapılan Musul’u kurtarma operasyonu değil, toprak kapma operasyonu" dedi, Türkiye'nin masada istenmediğini belirtti.
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