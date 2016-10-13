Haşimi: Türkiye'nin izin almaya ihtiyacı yok

13 Ekim 2016, Perşembe
Irak Başbakanı İbadi’nin Türkiye'ye ilişkin skandal açıklamalarını A Haber'e değerlendiren Irak Cumhurbaşkanı eski birinci yardımcısı Tarık El Haşimi, Türkiye'nin kesinlikle Irak'ta olması gerektiğini ve Türkiye'nin kesinlikle bu konuda kimseden izin almaya ihtiyacının olmadığını belirtti.
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