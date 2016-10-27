Esra Erol canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!

27 Ekim 2016, Perşembe
Locadaki damat adaylarından Kemal'e aday olarak gelen Leman, acı dolu hayat hikâyesiyle Esra Erol'u derinden sarstı.
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