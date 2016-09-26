Bu sezon da dizi atv’de izlenir!

24 Eylül 2016, Cumartesi
atv, yeni yayın dönemine 19 Eylül akşamı, geçtiğimiz sezonunun ilgi ve merakla izlenen dizisi Kırgın Çiçekler ile giriş yaparak kaldığı yerden devam ediyor…
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