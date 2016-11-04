Yüksekdağ'ın gözaltına alındığı anlar

04 Kasım 2016, Cuma
HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş gözaltına alındı. Yüksekdağ'ın gözaltına alınma anı cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.
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