Yenibosna'da şiddetli ! Görgü tanığı anlatıyor!

06 Ekim 2016, Perşembe
Yenibosna 75. yıl karakolu yakınlarında olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
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