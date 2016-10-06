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Yenibosna 75. yıl karakolu yakınlarında patlama olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
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