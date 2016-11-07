Yağmura yakalanan öğrencilere zırhlı taşıma

07 Kasım 2016, Pazartesi
Mardin'in Dargeçit ilçesinde okul önünde yağmur altında bekleyen öğrencilerin özel harekat ve çevik kuvvet şubesine ait zırhlı araçlarla evlerine ulaştırılması anı MOBESE ve güvenlik kamaralarına yansıdı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları