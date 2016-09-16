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Kendi kına gecesinde FETÖ’den gözaltına alınan Iğdır Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen'in darp ettiği gazeteci konuştu.
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