Üst aklın acımasız oyunları!

16 Eylül 2016, Cuma
A Haber üst aklın yeni dünya düzeninde kaos ve istikrarsızlığı sürekli hale getirmek için sahneye koyduğu karanlık oyunlara ilişkin önemli bir analiz hazırladı.
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