'Üst Akıl'ın Ortadoğu planı ne?

21 Ekim 2016, Cuma
Takvim Yazarı Bülent Erandaç A Haber ekranlarında 'Üst Akıl'ın Ortadoğu planı ile ilgili dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu ve İngiltere'nin bölgedeki rolüne dikkat çekti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları