Üçüz kardeşler: FETÖ-PKK-HDP

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Terör örgütler FETÖ ile PKK Türkiye'yi zayıflatmak, barış ve huzur ortamını bozmak için ele ele verdi. Bu kaos sevicilerin siyaset arenasındaki en büyük destekçisi de HDP...
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