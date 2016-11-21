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Türklerin en dramatik savaşı

21 Kasım 2016, Pazartesi
Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid ile Timur arasında, Ankara'nın Çubuk Ovası'nda yapılan savaş. Geç ortaçağ tarihinin en kanlı meydan savaşlarından biri oldu. Osmanlıların yenilgisiyle sonuçlanan Ankara Savaşı, iki Türk hükümdarı ve devletini karşı karşıya getirmişti ve Türklerin Avrupa'ya ilerleyişi durmuştu . Avrupa devletleri savaşın sonuçlarından gayet memnundu. İşte o günleri ve günümüze yansıyan sonuçlarını içeren analiz.
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