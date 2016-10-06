Türkiye sınırında bombalı saldırı

06 Ekim 2016, Perşembe
Suriye'nin Türkiye sınırındaki Atme çadır kentinde, Özgür Suriye Ordusu'nun nöbet değişimi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 20'den fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları