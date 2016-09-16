Türk tankları El-Bab sınırında taarruz hazırlığında

08 Eylül 2016, Perşembe
TSK, ÖSO'nun en etkin gücü Sultan Murat Tümeni ile birlikte DAEŞ'in ‘ikinci başkenti’ Bab’a ilerliyor
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