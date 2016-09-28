Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ezber bozan operasyon
28 Eylül 2016, Çarşamba
Emekli Özel Harp Subayı Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Mehmetçiğin terör örgütüne Hakkari'de vurduğu ağır darbeyi A Haber'e anlattı. Bordo bereliler Hakkari bölgesinde teröristlerin tepesine biniyor. İlk milli insansız silahlı hava aracı bayraktarlar operasyonlara büyük katkı sağlıyor diyen Ağar, "90 yıllardan sonra TSK ilk kez Çukurca, çağlayan bölgesinde bulunan terör örgütü PKK'nın en önemli kampına operasyonlar düzenledi. Bu bölgede 224 tane PKK'lı terörist öldürüldü, bu kampı Mehmetçik teröristlerin elinden çekip aldı" dedi.
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