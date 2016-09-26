Tunceli'de çatışma... Tunceli-Ovacık yolu ulaşıma kapatıldı
21 Eylül 2016, Çarşamba
Edinilen bilgiye göre, Munzur Vadisi'nde operasyona çıkan güvenlik güçleri ile PKK'lı bir grup arasında Venk Köprüsü civarında akşam saatlerinde çatışma çıktı. Bölgede çatışma devam ederken jandarma bölge komutanlığından kalkan Cobra tipi helikopterler tarafından örgüt mensuplarının bulunduğu alanlar yoğun ateş altına alındı. Çatışma nedeniyle Tunceli-Ovacık karayolu çift taraflı ulaşıma kapatıldı.
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