TSK'nın yeni helikopteri: CH-47 Chinook 11 Ekim 2016, Salı

Terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanteri de genişliyor.TSK, envanterine CH-47 helikopteri de katılarak büyük güce güç katıldı.

60 PERSONEL TAŞIYABİLİYOR

TSK'nın sosyal medya hesabında helikopterle ilgili bir de video yayınlandı. Paylaşımda "Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ve Kara Havacılık Komutanlığında görev yapacak olan CH-47 Chinook, çift motorlu askerî nakliye ve ağır yük helikopterinin teslimatı Temmuz 2016'da İzmir'de yapılmış ve uçuşu gerçekleştirilmiştir. Saatteki maksimum hızı 315 km/s'tir. Ana görevi askeri birlik, topçu ünitesi ve mühimmat taşımaktır. Bu helikopter aynı anda 60 personel taşıyabilmektedir" ifadelerine yer verildi.