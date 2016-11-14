Yol Durumu

TSK El-Bab'da DEAŞ hedeflerini böyle vurdu

14 Kasım 2016, Pazartesi
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla Suriye'nin El-Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a ait 15 hedefe yönelik düzenlenen hava harekatında, iki komuta kontrol merkezi, bir cephanelik, iki karargah binası ve 10 savunma mevzisi imha edildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları