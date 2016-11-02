Tiyatro sanatçısı Gönül Ülkü Özcan hayatını kaybetti

02 Kasım 2016, Çarşamba
85 yaşındaki tiyatro sanatçısı Gönül Ülkü Özcan, Silivri’deki evinde hayatını kaybetti.
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