Teröristler inlerinde böyle imha edildi!

13 Ekim 2016, Perşembe
Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, ilk belirlemelere göre bölücü terör örgütü mensubu iki terörist etkisiz hale getirildi, teröristlerce kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi ve sığınaklar imha edildi.
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