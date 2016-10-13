Teröristbaşı Gülen'i CIA ile o isim tanıştırmış!

13 Ekim 2016, Perşembe
Teröristbaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'deki karanlık bağlantılarına ilişkin inceleme başlatıldı. Gülen'in CIA ile bağlantısını sağlayan isimlerin başında Kasım Gülek ile FETÖ arasındaki iş birliğine ilişkin yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.
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