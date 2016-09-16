Teröristbaşı CHP bağlantısını böyle itiraf etti

Sabah yazarı Mahmut Övür’ün dünkü yazısında vurgu yaptığı “Pensilvanya’ya giden CHP’li 4 vekil” partiyi karıştırdı. Milletvekilleri bu yazıya tepki gösterirken bugün teröristbaşı Gülen’nin bir videosu daha ortaya çıktı. Gazetecilere bir açıklama yapan Gülen, CHP’li meclis başkanı Hikmet Çetin’in yurtdışındaki bütün sorunlarına çözüm bulduğunu, “CHP parti yönetimi ile sık sık görüşürüz, ilişkilerimiz çok iyidir” diyor.
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