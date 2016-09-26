Terör örgütü PKK’dan alçak plan 22 Eylül 2016, Perşembe

Şemdinli bölgesinde terör örgütü PKK'nın alçak bir plan daha yaptığı ortaya çıktı. Bölgede ilk kez ele geçirilen İtalyan yapımı patlayıcılarla terör örgütünün daha fazla zayiat vermeyi amaçladığı ortaya çıktı. A Haber Yayın Danışmanı Kerim Ulak, "Bu patlayıcılar çok önemli. Terör örgütünün bu patlayıcılarla asıl amacı öldürmek değil, yaralamak. Terör örgütü bir askeri yaralayarak, diğer askerleri de yaralı askerin etrafında toplanmasını sağlayarak nokta atışlarla zayiatı artırmayı amaçlıyor." dedi. Ulak, bu patlayıcıların vatandaşların ihbarıyla ele geçirildiğini de belirtti.