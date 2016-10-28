Termal gördü Mehmetçik vurdu!

28 Ekim 2016, Cuma
Türkiye Cumhuriyeti'nin gözbebeği TSK, terör örgütü PKK ile etkin mücadelesini sürdürüyor. Kahraman Mehmetçiğin PKK'ya yönelik operasyonlardaki en büyük yardımcılarından birisi de termal kameralar. Söz konusu kameralar terör hedeflerini bir bir tespit edereken Mehmetçik de o hedefleri başarılı bir şekilde imha ederek hain terör örgütü PKK'ya büyük kayıplar verdirmeye devam ediyor.
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