Yol Durumu

Tarih değişti ama oyun değişmedi

16 Kasım 2016, Çarşamba
Tarih bölgemizde yeniden tekerrür ediyor.. Osmanlı'da mezhep oyunlarından dolayı çok şey kaybetti. Son yıllarda da İslam dünyası yine "mezhepçilik" ya da mezhep çatışması tehlikesi ile karşı karşıya...
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