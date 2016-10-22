Tanklarımız Suriye kasabalarına böyle girdi

22 Ekim 2016, Cumartesi
Dabık ve çevresini DEAŞ'tan temizleyen TSK ve ÖSO ittifakı bölgede artan terör örgütü PYD tahrikleri sebebi ile Tel Rıfat kasabası ve Şeyh İsa köylerine taaruz başlattı. Türk tankları eşliğinde 600 ÖSO askeri PYD işgalindeki iki beldeye taarruz ediyor
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