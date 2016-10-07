Sur Eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı "Dumanlı, Kışanak’a liste verdi" 07 Ekim 2016, Cuma

CEMAL TOPTANCI: "DUMANLI KIŞANAK'A LİSTE VERDİ"

'Ben, Ekrem Dumanlı'nın o meşhur arka kapıdan Gülten Kışanak'ı ziyaret nedenlerini sorduğum zaman henüz Diyarbakır'ın o tarihi Sur'un hinterlandında hendekler, çukurlar kazılmamış, insanlar bomba tehditi altında olmadıkları bir süreç içerisinde. Sur'un içerisinde yaşayan kriminal suçlularının listelerini kendilerine verdiler. Uyuşturucu, bali, esrar kullanan, hırsızlık yapan, kapkaç yapan. Ekrem Dumanlı bizzat Gülten Kışanak'a bu listeyi teslim etti. Bu liste kriminal suçluların listesiydi. Zira o çukurları bekleyenler hep kriminal suçtan. Ellerine teleskop verilenler hep bunlardı.'