Sosyal medyayı sallayan Erdoğan marşı!

08 Ekim 2016, Cumartesi
Dombıra'dan sonra yeni bir marş daha bestelendi. Kısa sürede binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan "Erdoğan Marşı" kamuoyunun büyük beğenisini topladı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları