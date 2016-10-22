Sevda Kuşun Kanadında'da Ömer Halisdemir sahnesi

22 Ekim 2016, Cumartesi
TRT'nin sevilen dizisi Sevda Kuşun Kanadında bu hafta izleyiciyi yine ekranlara kilitledi. 15 Temmuz darbe girişimine atıfta bulunan dizi de Ömer Halisdemir'in şehit edildiği sahne izleyenleri gözyaşlarına boğdu.
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