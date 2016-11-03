Servisi kaçıran çocuğa anne işkencesi

03 Kasım 2016, Perşembe
İstanbul Esenyurt'ta ilköğretim öğrencisi 9 yaşındaki çocuk, servisi kaçırınca annesi tarafından işkenceye maruz kaldı. Elektrik Elektronik Mühendisi olan 32 yaşındaki Ebru Memiş, servisi kaçırdığı için okula da gitmek istemeyen çocuğunun, çamaşır ipiyle ellerini, kollarını ve belini bağladıktan sonra ipin diğer ucunu da aracına bağladı.

'NE VAR BUNDA, BABAM DA BANA YAPIYORDU'

Daha sonra aracını hareket ettiren Memiş'e çevreden gelen ve aracı durduran vatandaşlar tepki gösterdi. Memiş ise, "Babamda bunu bana yapıyordu. Size ne" diyerek kendisini engellemeye çalışan vatandaşlara tepki gösterdi.

MAHKEMEDE SERBEST BIRAKILDI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Memiş, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Küçük çocuk ise babaya teslim edildi.
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