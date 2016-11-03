Servisi kaçıran çocuğa anne işkencesi

Servisi kaçıran çocuğa anne işkencesi03 Kasım 2016, Perşembe
'NE VAR BUNDA, BABAM DA BANA YAPIYORDU'
Daha sonra aracını hareket ettiren Memiş'e çevreden gelen ve aracı durduran vatandaşlar tepki gösterdi. Memiş ise, "Babamda bunu bana yapıyordu. Size ne" diyerek kendisini engellemeye çalışan vatandaşlara tepki gösterdi.
MAHKEMEDE SERBEST BIRAKILDI
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Memiş, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Küçük çocuk ise babaya teslim edildi.
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