Şehit Muştu'nun kızından PKK'lı hainlere tokat gibi sözler!
11 Ekim 2016, Salı
Babası gözleri önünde vurulan Van Özalp İlçesi AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu'nun kızı Yeter Muştu hainlere lanet yağdırarak "Babam ellerimin arasından kayıp gitti. Ne biçim Kürtsünüz, ne biçim demokrasi savunmak. Canımız sana kurban Türk Bayrağı. Ölene kadar bu vatanın bekçisi olacağız" diye ağıtlar yaktı.
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