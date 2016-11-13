Yol Durumu

Şehit kaymakamın ismi Ankara'da yaşatılacak

13 Kasım 2016, Pazar
A Haber'de yayınlanan Kadraj programına konuk olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, şehit kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün isminin Ankara'da bir yere verileceğini ilan etti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları