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A Haber'de yayınlanan Kadraj programına konuk olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, şehit kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün isminin Ankara'da bir yere verileceğini ilan etti.
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