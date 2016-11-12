Şehit kaymakamın babasından ağlatan veda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım hain terör saldırısında şehit edilen Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün cenaze törenine katıldı. Acılı baba oğlunun cenaze namazını kılarak veda konuşması ile herkesi ağlattı.
Şehit kaymakamın babasından ağlatan veda12 Kasım 2016, Cumartesi
- Erdoğan, şehit kaymakamın mezarında Kur'an-ı Kerim okudu
- Bakan Soylu Şehit Kaymakam Safitürk'ün cenazesinde gözyaşlarını tutamadı
- İşte Şehit Kaymakam Safitürk'ün son röportajı
- Erdoğan'ı böyle karşıladılar
- Feto adını duydu apar topar yayını kesti!
- ABD'de seçimlere 'Erdoğan' damgası!
- Hrant Dink cinayeti davası
- Doğan ortaklığını bitirmezse bu suça ortaktır
- İşte firari terörist Adil Öksüz'ün karargahı
- Yağmura yakalanan öğrencilere zırhlı taşıma
- Erdoğan'a suikast girişimine ait yeni görüntüler
- Adil Öksüz darbeyi tarif etmiş
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.