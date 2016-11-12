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Şehit kaymakamın babasından ağlatan veda

12 Kasım 2016, Cumartesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım hain terör saldırısında şehit edilen Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün cenaze törenine katıldı. Acılı baba oğlunun cenaze namazını kılarak veda konuşması ile herkesi ağlattı.

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