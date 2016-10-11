Sefaköy'de otomobil metrobüse çarptı

11 Ekim 2016, Salı
Sefaköy'de metrobüs yoluna giren bir araç, metrobüs ile çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri durdu. Kazada otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti.
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